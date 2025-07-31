Nuno da Costa İlk Golüyle Başakşehir'i Turuncu-Lacivertlilerle Taçlandırdı

Başakşehirli futbolcu Nuno da Costa, turuncu-lacivertlilerde ilk golünü attığı için mutluluğunu dile getirerek, "Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir sahasında mücadele ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More takımını 4-0'lık skorla yendi ve tur atlayan taraf oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan turuncu-lacivertli futbolcu Nuno da Costa, "Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti. Takım, maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine Yeşil Burun Adalı futbolcu, harika hissettiğini söyleyerek, "Bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur" diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Viking hakkında da konuşan Nuno da Costa, "Çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel bir sonuç alırız" açıklamasında bulundu.

Başakşehir'de çok iyi karşılandığını aktaran da Costa, "Buraya adapte olmak kolay oldu. Şimdi sahada birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımız zaman çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL