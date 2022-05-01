Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikir

Süper Lig'den düşmesi netleşen Yeni Malatyaspor'da Nouha Dicko, Alanyaspor maçında attığı golle büyük ses getirdi.

DICKO'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN GOL

31. dakikada kendi yarı alanında topu alan Nouha Dicko, Alanyaspor kalecisi Yusuf'un önde olduğunu görüp enfes bir şut çıkardı. Fileleri havalandırmayı başaran 29 yaşındaki futbolcunun bu golü sosyal medyayı adeta yıktı. Dicko için futbolseverler, "Yılın golünü attı" yorumları yaptı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports