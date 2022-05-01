Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikir - Haberler

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Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikir

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, sahasında Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada konuk ekibin futbolcusu Nouha Dicko'nun kendi yarı alanından rakip kaleye attığı gol sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverlerin gözlerindeki pası silen Dicko için "Yılın golünü attı" yorumları yapıldı.

Süper Lig'den düşmesi netleşen Yeni Malatyaspor'da Nouha Dicko, Alanyaspor maçında attığı golle büyük ses getirdi.

DICKO'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN GOL

31. dakikada kendi yarı alanında topu alan Nouha Dicko, Alanyaspor kalecisi Yusuf'un önde olduğunu görüp enfes bir şut çıkardı. Fileleri havalandırmayı başaran 29 yaşındaki futbolcunun bu golü sosyal medyayı adeta yıktı. Dicko için futbolseverler, "Yılın golünü attı" yorumları yaptı.

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Nouha Dicko çıldırmış olmalı! Herkes, Süper Lig'de yılın golünün atıldığı konusunda hemfikirGörüntü: Beinsports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Yeni Malatyaspor, alanyaspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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