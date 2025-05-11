Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Ev sahibi takımın gollerini, 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Chris Wood atarken, konuk takımda golleri 16. dakikada Conor Coady ve 81. dakikada Facundo Buonanotte attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA YARA ALDI

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest,puanını 62 yaptı ve yedinci sırada kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük yara aldı. Küme düşmesi kesinleşen Leicester City ise puanını 22 yaptı.

BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Maç sonunda beklenmedik olaylar yaşandı. Nottingham Forest, Leicester City ile berabere kalarak 29 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı garantilemesine rağmen, takım sahibi Evangelos Marinakis büyük bir kızgınlıkla sahaya indi. Takımın performansından memnun olmayan başkan, teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu azarlarcasına fırçaladı. İkili arasında tansiyonun arttığı görüldü.

TARAFTAR HOCAYA SAHİP ÇIKTI

Olayların ardından Nottingham Forest taraftarları, hem tribünlerde hem de sosyal medyadan Portekizli teknik direktörü destek mesajı vererek hocanın yanında olduğunu gösterdi.