Haberler

Norveç, adını son 16 turuna yazdırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Norveç'in gollerini Antonio Nusa ve Erling Haaland atarken, Fildişi Sahili'nin tek golü Amad Diallo'dan geldi. Norveç, son 16'da Brezilya ile eşleşti.

NORVEÇ, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Norveç, 2-1'lik skorla kazandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Antonio Nusa ile 86'ncı dakikada Erling Haaland kaydetti. Fildişi Sahili'nin tek golünü ise 74'üncü dakikada Amad Diallo attı. Bu sonucun ardından Norveç, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizesporlu Yahya Fofana, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Oulai mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Wilfried Singo ile Başakşehirli Christopher Operi ise süre alamadı.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Kur'an-ı Kerim okuduğu yerin ayrı bir önemi var
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti

Mahkeme, Trump'ın göreve gelir gelmez aldığı kararı iptal etti
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu

Araç sahipleri dikkat! Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek