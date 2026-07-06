Haberler

Norveç'in 'viking ruhu' taşıyan sevinçleri Dünya Kupası'nda dikkat çekmeye devam ediyor

Norveç'in 'viking ruhu' taşıyan sevinçleri Dünya Kupası'nda dikkat çekmeye devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 yenen Norveç çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncuların ve taraftarların yaptığı kürek çekme sevinci dünya çapında ilgi çekti. Haaland attığı 2 golle gol krallığında Mbappe ve Messi'yi yakaladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç adını çeyrek finale yazdırırken, dikkat çeken başka bir konu da oyuncuların kürek çekme sevinci oldu.

Norveç, FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Vikinglerin çeyrek final başarısının yanı sıra galibiyet kutlamaları da performansları kadar gündem olmaya devam ediyor. Brezilya ile oynanan mücadele öncesinde Norveçli taraftarlar, dev bir Viking gemisi ile koreografi yaparken, aynı anda kollarını ileri geri hareket ettirerek kürek çekme hareketini canlandırdı. Mücadelenin ardından Haaland ve takım arkadaşları da kürek çekme sevinci yaparak galibiyeti kutladı.

TÜM DÜNYADA DİKKAT ÇEKTİ

Norveçli taraftarlar ve futbolcuların, kürek çekme sevinci tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Sanal medya platformlarında görüntüler milyonlarca kez paylaşılırken, paylaşımlarında altına da binlerce yorum geldi. Takımın golcü ismi Haaland'a Viking kıyafetlerinin giydirildiği yorumların yanı sıra, yapılan kürek sevinci tüyleri diken diken ettiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Norveçli taraftarlar, ABD sokaklarında da büyük takımlı kürek çekme şovunu gerçekleştiriyor. Norveçli futbolseverlerin yanı sıra başka ülkelerden insanlar da Norveçlilerin bu sevincine ortak oluyor.

HAALAND GOL KRALLIĞINDA MBAPPE VE MESSİ YAKALADI

Takımın önemli isimlerinden Erling Haaland, Brezilya karşısında attığı 2 golle toplam gol sayısını 7'ye çıkarttı. Gösterdiği performansla takımını sırtlamayı başaran 25 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında Mbappe ve Messi'yi de yakalamış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti