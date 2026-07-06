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Brezilya, Dünya Kupası'na veda etti; Neymar, milli takım kariyerini noktaladı

Brezilya, Dünya Kupası'na veda etti; Neymar, milli takım kariyerini noktaladı
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Haaland'ın iki golüne karşılık Brezilya'nın tek golünü Neymar kaydetti. Neymar, maç sonu milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç karşıya geldi. New Jersey Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath düdük çaldı. Brezilya, 14'üncü dakikada Bruno Guimares'in ayağından penaltıdan faydalanamadı. İlk yarıda iki takımda gol pozisyonlarına girse de kaleci Alisson ve Nyland'ın iyi performanslarıyla ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Norveç, 79'uncu dakikada Haaland'ın golüyle öne geçti. 90'ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 2-0'a getirdi. Brezilya 90+10'uncu dakikada Neymar'ın penaltısıyla skoru 2-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

NEYMAR MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Karşılaşmada Brezilya'nın tek golünü kaydeden Neymar, maçın ardından yaptığı açıklamada milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Brezilya Milli Takımı ile ilk maçına 2010 yılında ABD karşısında New Jersey Stadyumu'nda çıkan, aynı stadyumda milli takım formasını son giydi. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Brezilya ile 4 Dünya Kupası'nda yer alıp, şampiyonluk yaşayamayan ikinci futbolcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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