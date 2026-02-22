Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronz madalya ile madalya sıralamasının zirvesinde yer alarak oyunları başarıyla tamamladı. ABD ve Hollanda sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.

Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.

ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.

Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç18121141
2ABD1212933
3Hollanda107320
4İtalya1061430
5Almanya810826
6Fransa89623
7İsveç86418
8İsviçre69823
9Avusturya58518
10Japonya571224
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
