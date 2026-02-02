Haberler

Noa Lang: İlk maç için performansım iyiydi / Metin eklendi

Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, takımına adapte olduğunu ve performansının ilk maçta iyi olduğunu belirtti. Juventus ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için umutlu olduğunu ifade etti.

GALATASARAY'ın devre arası transferlerinden Noa Lang,

"Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın ardından yeni transferlerden Noa Lang, RAMS Park'ta açıklamalarda bulundu.

'İLK MAÇ İÇİN PERFORMANSIM İYİYDİ'

Takımla birlikte sadece 1 kez antrenman yapabildiğini belirten Lang, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Hollandalı futbolcu transfer sürecini ise "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum" sözleriyle özetledi.

Kanat oyuncuları arasında takım içi rekabeti değerlendiren Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım" dedi.

'JUVENTUS, ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
