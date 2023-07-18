Nissan Formula E Takımı Roma E-Prix'sinde ilk podyum derecesini elde etti

Nissan Formula E Takımı, pilotu Norman NATO ile 2022/23 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'ndaki ilk podyum derecesini Roma E-Prix'sinde elde etti. Fransız pilot, yarışta harika bir savunma sürüşü sergileyerek üçüncü sıradan başlayıp ikinci sıraya yükseldi ve sezonun ilk podyum derecesini elde etti. Yarış sonrası Norman Nato, performansından memnun olduğunu ve takım olarak kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini belirtti. Formula E, sezonun son iki ayağıyla Londra'da sona erecek.

Nissan Formula E Takımı, 2022/23 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'ndaki ilk podyum derecesini Roma E-Prix'sinde, pilotu Norman NATO ile elde etti.

Sezonun pazar günü gerçekleştirilen 14. yarışına üçüncü sırada başlayan Fransız pilot, yarışın başlarında ikinci sıraya yükseldi ve yarış boyunca rekabetçi temposunu koruyarak son turlarda podyuma çıkmak için harika bir savunma sürüşü sergiledi. 24 tur süren yarışın sonunda Nissan Formula E takımı sezonun ilk podyum derecesini elde etmiş oldu.

Yarış sonrası konuşan Norman Nato; "Bugünkü performansımdan çok memnunum, yarış boyunca araçta kendimi gerçekten iyi hissettim, enerji tüketimi konusunda iyi idare ettim. Strateji mükemmeldi, sıkı mücadele ettik ve bu da bu sezon takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor. Her iki günde de puan almak da harika, bunun tadını çıkaracağız ve ay sonunda Londra yarışında puan alabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Formula E, iki hafta sonra Londra'da gerçekleştirilecek sezonun son iki ayağı ile sona erecek.