Nilüfer Belediyespor Hentbolda Süper Kupa'yı Kazandı ve Şampiyonluğu Hedefliyor

Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı kazandıktan sonra lige de 2 galibiyetle başlayan Nilüfer Belediyespor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Ankara'da düzenlenen Süper Kupa Dörtlü Finali'nde Beşiktaş'ı yenerek kupayı kaldıran Nilüfer Belediyespor, kulüp tarihinde ilki başarmasının ardından Süper Lig'e hızlı giriş yaptı.

Süper Lig'in ilk 2 haftasına Önallar Giresunspor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor karşısında kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, geçen sezon ligde ilk 4 ve Avrupa kupalarına gitme hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Süper Kupa'yı kazanarak hedeflerinin de üzerine çıktıklarını aktaran Kurtuluş, şöyle devam etti:

"Temmuzda yaptığımız dış transferlerle çalışmalarımıza başladık, Süper Kupa'ya hazırlandık. Güzel, seyir zevki yüksek bir maç sonrasında hedefimize ulaştık. Sporcularımız çok özveriyle çalıştı, kulübümüz, yöneticilerimiz, özellikle belediye başkanımız bizi bu konuda çok fazla destekledi, çok istedik ve kazandık. Çok büyük onur ve gurur verici bir şey."

Kurtuluş, bu sene takıma yeni katılan sporcularla yakaladıkları başarının daha da üzerine çıkmayı arzuladıklarını vurgulayarak, "Bu seneki hedefimiz ilk 4'te yer alarak, Beşiktaş'la ya da Spor Toto'yla final oynamak. Amacımız aslında bu ama tabii ilk hedef yerimizi korumak. Onun dışında hedef şampiyonluk." dedi.

"Bu sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyoruz"

Takım kaptanı Ramazan Mutlu, Süper Kupa'yı kazanarak Nilüfer Belediyespor'a ve Bursa'ya bir ilki yaşattıkları için gururlu olduklarını anlattı.

Geçen sene 3 farklı kulvarda da final serisi oynadıklarını aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Şu an lig süreci başladı, 2'de 2 yaptık.Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Bundan sonra Nilüfer'in üst sıralarda her zaman olmasını, orada kalmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. (Kupaların) Bir tanesini kazandık, 2 tane daha kupa var. Onların 2'sini de almak istiyoruz, bu sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Biz şampiyonluğun en iddialı takımlarından biriyiz"

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, kazandıkları kupayla mutluluktan gözlerinin yaşardığını aktardı.

Bu sezon daha da iddialı bir takım kurduklarını ifade eden Or, "İyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Beşiktaş'ı da yenebileceğimizi gördük." diye konuştu.

Or, bu sezon çok iddialı olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası'nı da alabiliriz, ligi de alabiliriz. Her şey sezonun içinde yaşanacaklara bağlı. Nilüfer Belediyespor'un hentbolda artık bir ekol olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Tüm Türkiye bunu biliyor. Nilüfer Belediyespor'da bir hentbol yaşantısı var, hentbolla anılıyor. Burası sporla yatan, sporla kalkan ve sporla hayatını sürdüren bir ekip havasında. Tüm ekip olarak biz buna hazırız. Niye bu sene şampiyon olmayalım? Biz şampiyonluğun en iddialı takımlarından biriyiz."