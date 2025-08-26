Nilüfer Belediyespor, Hentbol Süper Kupa Şampiyonu Oldu

TÜRKİYE Hentbol Erkekler Süper Kupası şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor, kupasını Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen törenle kutladı.

Turkiye Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor, kupasını Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen törenle kutladı. Süper Kupa'yı müzesine götüren Nilüfer Belediyespor, elde ettiği başarıyı taraftarlarıyla birlikte coşkuyla paylaştı. Halk Evi önünde düzenlenen kutlama programında hentbolcular, şampiyonluk kupalarıyla sahneye çıktı. Programa Nilüfer kulüp yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, oyunculara çiçek ve plaket takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'da takımın tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Şampiyon olan sevgili kardeşlerim Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı'nı takdim etmekten, onlarla birlikte bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Müthiş bir mücadele verdiler ve beni de hentbol sevdalısı yaptılar. İlk defa Bursa'da hentbol Süper Ligi'nde ikinciliği Nilüfer Belediyespor kazandı. Yine ilk kez Süper Kupa şampiyonluğunu da Nilüfer Belediyespor elde etti. Onları coşkuyla, yürekten alkışlamanızı istiyorum" dedi.

Sezon boyunca büyük bir emek harcandığını belirten Özdemir, "Burada her zaman takım olmayı başardık. Takım ruhu olmadan başarı elde etmek çok zordur. Yöneticilerimizle birlikte iyi bir ekip oluşturduk. Bu sayede hem Süper Kupa'yı hem de ikinciliği Bursa'ya getirdik. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi bir kez daha kutluyorum. Bu yıl ayrıca ilk kez Avrupa'da Nilüfer Belediyespor'u temsil edeceğiz. İzlanda'daki turnuvada sahaya çıkacağız" diye konuştu.