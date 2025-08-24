Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Kazandı

HENTBOL Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı 36-37 yenen Nilüfer Belediyespor kupaya ulaştı.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında normal süresi 33-33 berabere biten mücadelede kazanan, 7 metre atışları ile belli oldu.

Nefes kesen maçta 36-37'lik skorla kupayı müzesine götüren taraf, tarihinde ilk kez Nilüfer Belediyespor oldu.

BAKAN BAK'TAN NİLÜFER BELEDİYESPOR İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Nilüfer Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor'u kutluyorum. Süper Kupa'daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum"