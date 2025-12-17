Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u setlerde 25-18, 25-19 ve 25-18 ile 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Sıla Zeynep Yaşar, Edwards, Öykü Saruhan)
Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)
Setler: 25-18, 25-19, 25-18
Süre: 77 dakika
