Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u setlerde 25-18, 25-19 ve 25-18 ile 3-0 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Sıla Zeynep Yaşar, Edwards, Öykü Saruhan)

Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)

Setler: 25-18, 25-19, 25-18

Süre: 77 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
500

