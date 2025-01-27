Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Nijeryalı futbolcu "Arda" adını alıp Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yaptı

Nijeryalı futbolcu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 14 farklı takımda oynayan ve Türk vatandaşlığı alarak "Arda" adını alan Nijeryalı futbolcu Uche Odimba, dolandırıcılıktan tutuklandı. Odimba'nın telefon dolandırıcılığı yaparak 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Sahte kimlik ve belgelerle bir kişiyi 'miras' yalanıyla tuzağa çeken Odimba, İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı.

Türkiye'de 14 farklı takımda oynayan Nijeryalı futbolcu Uche Odimba, bu kez yeşil sahalarla ilgili değil dolandırıcılıkla anılıyor. Alt liglerdeki takımlarda oynayan ve Türk vatandaşlığı alarak "Arda" adını alan Odimba'nın organize suç örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPTI

Telefon dolandırıcılığı yaparak birçok kişiyi ağına düşüren Odimba'nın 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Ekol TV'nin haberine göre, Odimba sahte kimlik ve belgelerle Bulgaristan'dan bir kişiyi "miras" kaldı yalanıyla tuzağa çekti. Odimba'ya inanan şahıs 2,5 milyon lira para gönderdi.

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu ekiplere bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit etti. İstanbul'da olduğu belirlenen Odimba ve 3 suç ortağı gözaltına alındı. Odimba'nın çeteye banka hesabı temin ettiği ve her vurgundan büyük pay aldığı ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkarılan Odimba ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
img

Altın fiyatları düşüşe geçti
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Seneye akp belediye baskani adayi yetismis hirsiz kadrolara alinir.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Toprak:

Bizde az var , Allah’ın nijeryalısı sen eksik kalma

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Vatandaşlığını iptal edin hemen

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Senin ücretin 2.5 milyondan fazla etmezmiydi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

vatandaslik vermek almak bu kadar basit olmamali, bence buna imkan taniyanlar ülkemize ihanet ve kötülük yapiyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

buda yurt dışı suçlu keriz sallamis

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.