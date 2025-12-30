Haberler

Nijerya grubunu namağlup tamamladı, Paul Onuachu golünü attı

Güncelleme:
2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'ndaki son maçında Nijerya, Uganda'yı 3-1 yenerek grup aşamasını namağlup tamamladı. Golleri Paul Onuachu ve Raphael Onyedika kaydetti.

2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Nijerya, Uganda ile karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Beninli hakem Djindo Louis Houngnandande yönetti. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Nijerya, üstün oynadığı karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Paul Onuachu, 62'nci ve 67'nci dakikada Raphael Onyedika kaydetti. Uganda'nın tek golü ise 75'inci dakikada Rogers Mato'dan geldi. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Uganda'da Jamal Salim, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika süre alırken, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonucun ardından Nijerya, grubunu namağlup tamamlarken, Uganda ise turnuvaya veda etti.

