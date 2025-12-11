Haberler

Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Trendyol Süper Lig'de oynayan Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçildi. Teknik direktör Eric Chelle, 28 kişilik kadroyu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Nijerya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Eric Chelle, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 28 kişilik kadroyu belirledi.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra).

