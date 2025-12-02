Haberler

Osimhen, Onuachu ve Ndidi, Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı

Güncelleme:
Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası için geniş kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi, kadroda yer aldı.

21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) öncesi takımlar kadrolarını açıklıyor. Nijerya'nın aday kadrosunda Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ve Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi de kadroya dahil edildi.

Nijerya'nın geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Maduka Okoye, Amas Obasogie, Francis Uzoho, Ebenezer Harcourt, Stanley Nwabali, Adebayo Adeleye

Defans: Felix Agu, Zaidu Sanusi, William Troost-Ekong, Ajayi Oluwasemilogo, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Calvin Bassey, Ola Aina, Igoh Ogbu, Ryan Alebiosu, Adeleke Adekunle, Emmanuel Michael

Orta saha: Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf, Alex Iwobi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Christantus Uche, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed, Peter Agba, Tom Dele-Bashiru

Forvet: Ademola Lookman, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Adams Akor, Chidera Ejuke, Olakunle Olusegun, Sadıq Umar, Kelechi Iheanacho, Taiwo Awoniyi, Victor Boniface, Paul Onuachu, Terem Moffi, Nathan Tella, Cyriel Dessers, Abdulrrasheed Shehu, Rafiu Durosinmi, Ekeson Okorie, Chisom Orji, Philip Otele, Ikwuemesi Chukwubuikem, Salim Fago - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
