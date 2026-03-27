Futbol: Hazırlık maçı

Nijerya A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İran'ı 2-1 yenerek galip geldi. İran oyuncuları, mücadele öncesinde ülkelerindeki savaşı protesto ederken, Nijerya'nın gollerini Moses Simon ve Akor Adams kaydetti.

Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasındaki müsabaka öncesi düzenlenen seremoniye siyah kol bandı ve kız çocuğu okul sırt çantasıyla çıkan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Futbolcular, İran milli marşı okurken çantaları önlerine bıraktı.

Seremoninin ardından oynanan karşılaşmada Nijerya'nın gollerini 6. dakikada Moses Simon ile 52. dakikada Akor Adams kaydetti.

İran'ın mücadeledeki tek golünü 68. dakikada Mehdi Taremi attı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bulunmadığı Nijerya'nın Antalya kamp kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, maçta 90 dakika süre aldı. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 69. dakikada Samuel Chukwueze'nin yerine oyuna girerek 21 dakika süre aldı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü Kosta Rika, Nijerya ise aynı gün Ürdün'le karşı karşıya gelecek.

