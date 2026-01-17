Haberler

Afrika Kupası'nda Nijerya 3'üncü oldu

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası 3'üncülük maçında Nijerya, penaltı atışlarında Mısır'ı 4-2 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Normal süresi ve uzatma anları golsüz biten maçta Nijerya, penaltılarda daha iyi bir performans sergileyerek zafer elde etti.

AFRİKA Uluslar Kupası 3'üncülük maçında Nijerya penaltı atışlarında Mısır'ı 4-2 mağlup ederek 3'üncü oldu.

Afrika Kupası 3'üncü karşılaşmasında Mısır ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mohammed V Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed düdük çaldı. Türkiye'de forma giyen isimlerden Osimhen ve Ndidi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İlk 11'de görev alan Trabzonsporlu Onuachu ise 46'ncı dakikada yerini Lookman'a bıraktı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma anları golsüz eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında Mısır'da Salah ve Marmoush penaltı atışlarından faydalanamadı. Bir dönem Türkiye'de forma giyen Nijeryalı Dele-Bashiru da ilk penaltıyı kaçırırken, kalan penaltılarda hata yapmayan Nijerya, organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
