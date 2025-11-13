Nijerya, Afrika Elemeleri Play-Off'unda Gabon'u Geçerek Finale Yükseldi

Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçta uzatma devrelerinde 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maç, Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynandı.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.

Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
