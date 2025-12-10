Haberler

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 kaybettiği maç sonrası Nihat Kahveci'nin yorumları gündem oldu. Kahveci, sarı-kırmızılıların ilk yarıdaki oyununun çeyrek final seviyesinde olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Monaco karşılaşmasını Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların iki yarı arasındaki büyük farkı vurguladı.

Kahveci, "İlk yarı ve ikinci yarı arasında siyahla beyaz gibi fark vardı. İkinci yarı ne olduysa… Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı" dedi.

"GALATASARAY'IN GÜCÜ 60 DAKİKADAN 45'E DÜŞMÜŞ GİBİ"

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor maçında da benzer bir düşüş yaşadığını hatırlatan Kahveci, ikinci yarılardaki performans kaybına dikkat çekti. Ünlü yorumcu, "Barış Sane'ye pas veriyor kaptırıyor, Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs pas veremiyor. Pozisyon olabilecek aksiyonlar bireysel hatalardan dönüyor. Geri gelirken de harcanan bir efor var. Zaten gitmiyor makine… Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, şimdi 45'e inmiş gibi" ifadelerini kullandı.

NİHAT KAHVECİ'DEN TARİHE GEÇEBİLECEK İDDİA

Nihat Kahveci, konuşmasının sonunda Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların Monaco karşısındaki ilk yarı oyununu öven Kahveci, "Galatasaray ilk yarıdaki oyunu oynarsa çeyrek final görür" dedi. Bu çıkış, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

bir gs li olarak üzülerek diyorum, maalesef bizden birşey olmaz

Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

bir gs li olarak diyorumki samsunspor ıçın penaltı ıptal oldu bendede gs ıptal oldu fb liyim çok sukur artık

Haber YorumlarıGoethegitme:

Acilen baglayin şunu

