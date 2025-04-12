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Nihat Kahveci, Beşiktaş'ta yaşananlar sonrası canlı yayında sinir krizi geçirdi

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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş-Başakşehir maçı sonrası katıldığı canlı yayında Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Hasan Arat'ın yumruklanmasıyla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Kahveci, "12 Nisan 2025 tarihi Beşiktaş'ta unutulmayacak kara bir gün. Lan kimsiniz siz ya! Beşiktaş'tan büyük müsünüz siz? Beşiktaş'ı bu kadar lekeleyemezsiniz" dedi.

Nihat Kahveci, Süper Lig'deki Beşiktaş- Başakşehir maçının ardından Kontraspor YouTube kanalındaki programında, gündüz saatlerinde Divan Kurulu toplantısında yaşanan kavgayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"UNUTULMAYACAK KARA BİR GÜN"

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle;

"12 Nisan 2025 tarihi Beşiktaş'ta unutulmayacak kara bir gün. Divan Kurulu toplantısında yaşananlar... Divan Kurulu başkanıyla eski Beşiktaş başkanı arasında geçen olaylar... Sonrasında akşam bir maç var ve yine o tribüne giden ve hiçbir şey göremeyen taraftarlar... Böyle bir kara gün Beşiktaş tarihinde unutulmayacak. Bu kadro bunu da başardı. Biz daha ne yaşayacağız Allah'ınızı peygamberinizi severseniz! Çekin elinizi bu Türk futbolundan! Yürüyün gidin!

"BEŞİKTAŞLILAR OĞULLARINA İSİMLERİNİ VERMESİN"

Bugünden sonra bir tane Beşiktaşlının oğluna Tevfik adını koymasını istemiyorum. Hasan adını koymalarını da istemiyorum ki Hasan adı çok güzeldir. Bu nedir ya!

"LAN KİMSİNİZ SİZ YA"

Bu bizim bildiğimiz efendi Beşiktaş, Süleyman Seba'dan örnek alınan, onun adını kullanarak Beşiktaş başkanı olan, prim kazanan. Sonrasında bir Divan Kurulu başkanı 3-5 korumayla mafya babası gibi takılan. Röportaj yapılıyor hiçbir şey olmamış gibi konuşan, üst perdeden bakan. Lan kimsiniz siz ya! Beşiktaş'tan büyük müsünüz siz? Beşiktaş'ı bu kadar lekeleyemezsiniz.

"DİVAN KURULU BAŞKANI YARIN İSTİFA ETMELİ"

Divan Kurulu başkanı yarın sabah istifa etmeli. Hasan Başkan da mahkemede yargılanır. Yaptığı yanlış varsa mahkemede hesap sorulur, karar verilir. Eski başkanı merakla bekledim neler diyecek diye. Konuşmaya başladı olay. Ortamdaki agresifliği durdurması gereken kişi, adaleti sağlaması gereken kişi yumruk attı ya! Bu Beşiktaş'ın içinde oldu! Süleyman Seba'nın kemikleri sızlıyor mezarda! Bugün yaptığınız olayı hissetti büyük başkan. Hepinize yazık!

"BENİ DELİRTMESİNLER"

Parası olan düdüğü mü öttürecek bu ülkede? Hadi gidin ya! Beni delirtmesinler. Ben hayatımda böyle kara bir gün görmedim. Daha ne göreceğiz biz Beşiktaş camiasında? Bu sezon daha biz neler göreceğiz?"

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Nihat Kahveci, Beşiktaş'ta yaşananlar sonrası canlı yayında sinir krizi geçirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVikings:

Jimnastik bugünde utandırdı.

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Haber YorumlarıVikings:

Efendi bjk.

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