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Niğde Takımı, Yurtlig Futbol İç Anadolu Bölge Şampiyonu Oldu

Niğde Takımı, Yurtlig Futbol İç Anadolu Bölge Şampiyonu Oldu
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Nevşehir'de düzenlenen Yurtlig Futbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları'nda Niğde ekibi, tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyon oldu ve Yurtlig Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Nevşehir'de düzenlenen Yurtlig Futbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları'nda, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan öğrenciler büyük bir başarı elde etti.

Turnuvada yer alan 11 il arasında tüm rakiplerini mağlup eden Niğde ekibi, gösterdikleri üstün performansla namağlup şekilde bölge şampiyonu oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Niğdeli gençler, 19 Mayıs'ta yine Nevşehir'de düzenlenecek olan Yurtlig Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Niğde'yi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm antrenörleri tebrik ediyor, Türkiye Finalleri'nde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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