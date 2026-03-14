Haberler

Niğde'de 6 bin öğrencinin spor yeteneği keşfediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamındaki ilk çalışma, Niğde'deki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin öğrencinin yetenekleri, uzman ekipler tarafından ölçülerek en uygun branşlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde kent genelinde yaklaşık 6 bin öğrencinin çeşitli testlerden geçirilerek yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Gençlerin erken yaşta spora kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalar Merkez Spor Salonu ve 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurulan 8 farklı istasyonda öğrencilerin hız, denge, koordinasyon ve dayanıklılık gibi fiziksel özellikleri uzman ekipler tarafından ölçülüyor. Gerçekleştirilen testler sonucunda öğrencilerin spor yetenekleri belirlenerek kendilerine en uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada proje sayesinde çocukların küçük yaşlarda sporla tanışmasının sağlanması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

