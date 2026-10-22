Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları erkekler voleybol turnuvasını Niğde Valiliği kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları erkekler voleybol turnuvasını Niğde Valiliği kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı ve Niğde Valiliği (Niva) şampiyon oldu. Dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek, başarılı ekipler Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada Niğde Valiliği (Niva) takımı şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor. Niğde Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler voleybol karşılaşmaları, takımların zorlu mücadelesine sahne oldu.

Şampiyon Niğde Valiliği (Niva) oldu

Çekişmeli geçen müsabakaların ardından Niğde Valiliği (Niva) takımı turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Niğde Valiliği (G) takımı ikinci olurken, Riders of Rohan takımı ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren takımlar tebrik edilerek organizasyona katılan tüm ekiplere teşekkür edildi.

Organizasyonda dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek. Grup müsabakalarında başarılı olan ekipler ise Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

Ünlü oyun geliştirici canlı yayında kendini ateşe verdi!

ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Kadınları rahatsız eden Rus turiste meydan dayağı

Rus turiste sokak ortasında meydan dayağı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında

Öğretmen fuhuştan tutuklanmıştı! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de