Neymar, yılın transferi olacak

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olduktan sonra büyük sakatlıklarla boğuşan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Neymar hakkında hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

"MSN" TEKRAR BİR ARAYA GELİYOR

Give Me Sport'a konuşan Inter Miami Başkanı Jorge Mas, Lionel Messi ve Luis Suarez'den oluşan hücum hattına Brezilyalı yıldızın eklenip eklenmeyeceği sorusuna futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi. Mas yaptığı açıklama "Buradaki anahtar kelime, onun uygun hale gelip gelmediğini bilmektir. Şu anda Al-Hilal oyuncusu. Bizim için uygun değil. Ancak her zaman büyük oyuncuları kadromuza katmayı hedeflediğimizi söyledim" dedi. Bu üçlü, bir dönem Barcelona'da birlikte forma giymiş ve büyük başarılara imza atmışlardı.

"FIRSATIMIZ OLURSA TEREDDÜT ETMEYİZ"

Başkan son olarak transfere göz kırparak, "Kadro konusunda birçok sınırlama ve kısıtlamamız var ama sınırsız bir bütçemiz var. Hırslıyız. Neymar gibi bir oyuncuyu kadroya dahil etme fırsatımız olursa tereddüt etmeyiz. Bu sadece bana bağlı değil. Oyuncuya ve lige de bağlı. Ama evet, burada büyük bir takım kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

90 MİLYON EURO, 7 MAÇ

2023 yazında 90 milyon euro bedelle PSG'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Neymar, büyük beklentilere rağmen takımıyla toplamda yalnızca 7 maça çıkabildi. Sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik performans sergileye bildi. Tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar Al-Hilal ile sözleşmesi bulunuyor.