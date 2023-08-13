Üye Girişi
Haberler

Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi! Yeni hocasını Türk futbolseverler çok yakından tanıyor

Spor Haberleri

Paris Saint-Germain ile yol ayrımında olan Neymar'ın yeni rotasının Suudi Arabistan olması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un başında olduğu Al Hilal'in PSG'ye Brezilyalı futbolcu için astronomik bir teklif yaptığı ve Fransız ekibinin bu miktara sıcak baktığı iddia edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına Neymar'ı katabilir. Suudi Arabistan ekibinin PSG'ye oldukça uçuk bir teklif yaparak Fransızların aklını çeldiği iddia edildi.

AL HİLAL'E İMZA ATMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

PSG taraftarlarıyla da yıldızı barışmayan Neymar'ın büyük bir aksilik olmazsa Al Hilal'e imza atabileceği konuşuluyor.31 yaşındaki futbolcu, 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen rakam hala futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli.

118 GOL ATTI

Neymar, Paris Saint-Germain formasıyla 173 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 118 gol ve 77 asistlik katkı sağladı.

Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi! Yeni hocasını Türk futbolseverler çok yakından tanıyor

Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi! Yeni hocasını Türk futbolseverler çok yakından tanıyor

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Neymar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title