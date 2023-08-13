Neymar'ın Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi! Yeni hocasını Türk futbolseverler çok yakından tanıyor

Paris Saint-Germain ile yol ayrımında olan Neymar'ın yeni rotasının Suudi Arabistan olması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un başında olduğu Al Hilal'in PSG'ye Brezilyalı futbolcu için astronomik bir teklif yaptığı ve Fransız ekibinin bu miktara sıcak baktığı iddia edildi.