Neymar hakkında milyonları heyecanlandıran gelişme

Futbolu bırakabileceğini açıklayan Neymar'ın, sakatlanan Rodrygo'nun yerine Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrılabileceği ve Dünya Kupası'nda son kez sahne alabileceği iddia edildi.

  • Neymar, 8 Eylül 2023'te Bolivya karşısında attığı iki golle 79 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
  • Neymar'ın, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrygo'nun yerine Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılabileceği iddia edildi.
  • Neymar'ın, Brezilya'nın mart ve nisan aylarında Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarında aday kadroda bulunabileceği belirtiliyor.

Santos forması giyen ve sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıklayan Neymar hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası kadrosu için yeniden Milli Takım'a çağrılabileceği konuşuluyor.

RODRYGO'NUN YERİNE NEYMAR

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrygo'nun yerine en güçlü adayın Neymar olduğu öne sürüldü. UOL'de yer alan habere göre teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 34 yaşındaki yıldızı kadroya dahil etmeyi düşündüğü iddia edildi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA DA YER ALABİLİR

Brezilya'nın mart ayının sonunda Fransa ve nisan ayının başında Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarında da Neymar'ın aday kadroda bulunabileceği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı.

BREZİLYA TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Neymar, 8 Eylül 2023'te Bolivya karşısında attığı iki golle Pele'ye ait 77 gollük rekoru geride bırakarak 79 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

