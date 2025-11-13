Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Brezilyalı süperstar Neymar, teknik direktörünü arayıp oyundan alınmasının ardından verdiği tepki nedeniyle özür dilediği iddialarını şiddetli bir şekilde yalanladı.

"GAZETECİNİN UYDURDUĞU BİR YALAN"

Santos'un Flamengo'ya 3-2 yenildiği maçın ardından zor günler geçiren yıldız oyuncu, sosyal medyada haberi yapan muhabire küfür etti. Globo Esporte'nin ortaya attığı, Neymar'ın menajer Juan Pablo Vojvoda'yı arayıp oyundan alınması nedeniyle özür dilediği iddiası ülkede gündem oldu. Neymar, bu haberi sosyal medya hesabından yalanlayarak, "... bir gazetecinin uydurduğu başka bir yalan!!!" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN TAM DESTEK

Santos futbol direktörü Alexandre Mattos, Neymar'a açık destek verdi. Instagram hesabından paylaştığı uzun mesajda, "Dahiler yanlış anlaşılır, insanlık tarihinde bu hep böyle olmuştur" diyen Mattos, "Seni yenmeye çalışıyorlar, başaramıyorlar. Her zaman seninleyim!" ifadelerini kullandı.