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Neymar, Brezilya milli takımına veda etti

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilen Brezilya'da Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 34 yaşındaki yıldız, 130 maçta 80 golle Brezilya'nın en golcü oyuncusu olarak veda etti.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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