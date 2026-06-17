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New York'taki FIFA müzesi yoğun ilgi görüyor

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ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan adasında 2026 Dünya Kupası taraftarları için FIFA müzesi açıldı. Müzede Maradona, Pele, Ronaldo ve Messi'nin kişisel eşyaları sergileniyor. Müze, 19 Temmuz'daki finale kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

NEW ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan adasında 2026 Dünya Kupası taraftarları için FIFA müzesi açıldı.

FIFA müzesinde, dünya futbolunun efsanelerinden Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin Dünya Kupası maçları sırasında kullandığı forma, top ve ayakkabı gibi kişisel eşyaları da sergileniyor.

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin formalarının da yer aldığı müzede, tarihte ilk kez 1930 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda verilen kupanın bir örneği de yer alıyor.

Müzeyi ziyaret eden taraftarlar, büyük bir ekranda ise daha önce oynanan Dünya Kupası maçlarından kesitleri de izleme fırsatı yakalıyor.

Turnuva boyunca halka ücretsiz olan müze, 2026 Dünya Kupası'nın 19 Temmuz'daki finaline kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahiplerinden New York, final karşılaşması dahil toplam 8 maça ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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