Türkiye Taekwondo Federasyonu Faaliyet programında yer alan ve Karaman'da yapılan Siyah/Pum Kuşak Dan terfi sınavına Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden katılan 15 sporcu siyah kuşak oldu.

Faaliyet programında yer alan sınav sonrasında başarı ede eden Nevşehirli 15 sporcu siyah kuşak oldu. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin spora olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bizler de gençlerimizi spor yapmaları ve spor yapan öğrencilerimizin de spora devam etmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Taekwondo kursumuza devam eden 15 sporcumuz Karaman'da yapılan Siyah/Pum Kuşak Dan terfi sınavına da başarı göstererek siyah kuşak almaya hak kazandı. Başarılı olan sporcularımız ileriki yıllarda hedeflerini daha da yükselterek milli sporcu olma yolunda ilerliyorlar. İnşallah ülkemizin ve ilimizin adını taşıyarak dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara katılırlar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor