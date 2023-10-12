Nevşehir'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası Başvuruları Başladı

Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular başladı. Turnuva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla düzenleniyor.

Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular başladı.

İlki geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 16 yaş ve üzeri dileyen herkesin katılabileceği turnuvada kızlar ve erkekler kategorisindeki her takım 3 as ve 1 yedek oyuncudan oluşacak ve oyuncu değiştirme sınırlaması bulunmayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilecek olan turnuva 20 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak. 29 Ekim 2023 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirilecek. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara formaları Nevşehir Belediyesi tarafından hediye edilecek.

Grup sistemi ile oynanacak olan turnuvaya kuracakları takımları ile katılmak isteyenler 18 Ekim 2023 tarihine kadar www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online kayıt yaptırabilecek. - NEVŞEHİR