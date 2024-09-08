Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalıştı.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Bu arada kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı, antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Bülent Uygun, Yazıcı'ya forma hediye etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ameliyat edilen Yazıcı, ameliyata girerken Sivasspor için tezahürat yapmış, sosyal medyada yer alan görüntüler ilgi görmüştü.