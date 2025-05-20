Nesine 3. Lig Play-Off Final Müsabakalarının Programı Açıklandı

Nesine 3. Lig Play-Off Final Müsabakalarının Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig'deki play-off final müsabakalarının merkezlerini ve programını duyurdu. 1. ve 2. Grup finalinde Balıkesirspor ile Muşspor, 24 Mayıs'ta Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşırken; 3. ve 4. Grup finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 25 Mayıs'ta Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda buluşacak. Kazanan takımlar, Nesine 2. Lig'e yükselebilecek.

Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 1. ve 2. Grup play-off finalinde Balıkesirspor ile Muşspor, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Nesine 3. Lig'de 3. ve 4. Grup play-off finalinde ise Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Tarafsız sahada oynanacak müsabakaları kazanan iki ekip, Nesine 2. Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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