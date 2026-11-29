Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi, Fatsa, Etimesgut ve Yeşilyurt yerlerini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı. 1. Grup'ta 28 puanlı Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 32 puanlı Etimesgutspor ve 3. Grup'ta 36 puanlı Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.
1. Grup'ta puanını 28'e yükselten Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 32 puanla Etimesgutspor, 3. Grup'ta ise puanını 36'ya çıkaran Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|14
|8
|4
|2
|22
|9
|13
|28
|2.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|14
|7
|3
|4
|19
|17
|2
|24
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
|14
|6
|5
|3
|23
|18
|5
|23
|4.AMASYASPOR FK
|14
|6
|5
|3
|16
|14
|2
|23
|5.PAZARSPOR
|14
|6
|4
|4
|19
|15
|4
|22
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|7.SİLİVRİSPOR
|14
|6
|3
|5
|19
|15
|4
|21
|8.ORDUSPOR 1967 A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|22
|19
|3
|20
|9.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|5
|3
|6
|18
|23
|-5
|18
|10.KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş.
|14
|4
|5
|5
|21
|17
|4
|17
|11.BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
|14
|4
|5
|5
|18
|19
|-1
|17
|12.GALATA SPOR KULÜBÜ
|14
|4
|5
|5
|14
|15
|-1
|17
|13.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
|14
|4
|5
|5
|19
|23
|-4
|17
|14.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|3
|7
|4
|17
|17
|0
|16
|15.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
|14
|4
|4
|6
|14
|18
|-4
|16
|16.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ
|14
|3
|7
|4
|12
|20
|-8
|16
|17.GÖLCÜKSPOR
|14
|3
|6
|5
|19
|23
|-4
|15
|18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş.
|14
|0
|4
|10
|12
|26
|-14
|4
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
|14
|10
|2
|2
|30
|7
|23
|32
|2.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|14
|9
|4
|1
|42
|13
|29
|31
|3.BALIKESİRSPOR
|14
|9
|3
|2
|40
|20
|20
|30
|4.KARŞIYAKA
|14
|9
|3
|2
|25
|9
|16
|30
|5.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş.
|14
|8
|4
|2
|31
|8
|23
|28
|6.BİGASPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|16
|7
|26
|7.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
|14
|6
|5
|3
|18
|14
|4
|23
|8.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|19
|14
|5
|22
|9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|20
|20
|0
|22
|10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş.
|14
|6
|1
|7
|18
|27
|-9
|19
|11.KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
|14
|4
|2
|8
|13
|20
|-7
|14
|12.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|4
|2
|8
|17
|32
|-15
|14
|13.UŞAK SPOR A.Ş.
|14
|3
|4
|7
|12
|17
|-5
|13
|14.ALTAY
|14
|2
|4
|8
|9
|24
|-15
|10
|15.1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
|14
|3
|1
|10
|11
|30
|-19
|10
|16.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
|14
|1
|6
|7
|16
|30
|-14
|9
|17.BUCASPOR 1928
|14
|2
|2
|10
|10
|29
|-19
|8
|18.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ
|14
|1
|5
|8
|6
|30
|-24
|8
3. Grup
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
|14
|11
|3
|0
|53
|13
|40
|36
|2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|10
|2
|2
|33
|15
|18
|32
|3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|14
|9
|4
|1
|25
|6
|19
|31
|4.BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|9
|2
|3
|33
|11
|22
|29
|5.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
|14
|9
|2
|3
|27
|15
|12
|29
|6.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ
|14
|8
|3
|3
|26
|15
|11
|27
|7.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|14
|8
|2
|4
|30
|18
|12
|26
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|13
|8
|1
|4
|19
|12
|7
|25
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|7
|3
|4
|35
|21
|14
|24
|10.AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|1
|6
|24
|25
|-1
|22
|11.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|14
|5
|1
|8
|18
|19
|-1
|16
|12.ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.
|14
|4
|1
|9
|20
|31
|-11
|13
|13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
|13
|3
|3
|7
|8
|27
|-19
|12
|14.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
|14
|3
|2
|9
|14
|24
|-10
|11
|15.1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ
|14
|2
|3
|9
|15
|29
|-14
|9
|16.ADANASPOR A.Ş.
|14
|2
|1
|11
|14
|45
|-31
|7
|17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|13
|2
|0
|11
|10
|39
|-29
|6
|18.YENİ MALATYASPOR
|13
|0
|0
|13
|0
|39
|-39
|-3
Kaynak: AA