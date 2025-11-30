Haberler

Nesine 2. Lig'de 13. ve 14. hafta sonuçları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 13. ve 14. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Karacabey Belediyespor, İskenderunspor ve Adana 01 FK galip gelen takımlar oldu. Kırmızı Grup'ta ise Bursaspor, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve Granny's Waffles Kırklarelispor maçlarını kazandı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Beyaz Grup:

Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2

İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor: 0-1

Adana 01 FK-Kepezspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

Altınordu-Muğlaspor: 0-1

Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928: 0-1

MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor: 1-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969: 0-3

Bursaspor-Fethiyespor: 3-0

Menemen FK-Ankara Demirspor: 0-1

Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor: 3-0

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.