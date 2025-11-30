Nesine 2. Lig'de 13. ve 14. hafta sonuçları
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 13. ve 14. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Karacabey Belediyespor, İskenderunspor ve Adana 01 FK galip gelen takımlar oldu. Kırmızı Grup'ta ise Bursaspor, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve Granny's Waffles Kırklarelispor maçlarını kazandı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2
İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor: 0-1
Adana 01 FK-Kepezspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
Altınordu-Muğlaspor: 0-1
Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928: 0-1
MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor: 1-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969: 0-3
Bursaspor-Fethiyespor: 3-0
Menemen FK-Ankara Demirspor: 0-1
Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor: 3-0