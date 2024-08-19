Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan sonra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verecek

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda alacağı madalya sonrası ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilmek için sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceğini söyledi.

Bireyselde bir paralimpik bronz madalyası, iki dünya şampiyonluğu, takım olarak da paralimpik bronz madalyası ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, uluslararası çeşitli organizasyonlarda da birçok madalyayı Türkiye'ye getiren Nesim Turan, AA muhabirine Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi açıklamalarda bulundu.

Rio 2016 ile Tokyo 2020'de paralimpik oyunlarda madalya alan ve üst üste 3. madalyası için Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de mücadele edecek Nesim Turan'ın hayatında sosyal sorumluluk projeleri önemli yer tutuyor.

Tedaviye ihtiyaç duyan SMA hastası çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için YouTube'da sosyal sorumluluk programı yapan, Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı da bu kapsamda kanalında misafir eden Nesim, hayalleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir insanın hayatına dokunmak kadar kıymetli bir şey yok. Çok fazla insana dokunduk bugüne kadar ama bunu fazlalaştırmak istiyorum. YouTube projemiz iyi gidiyordu ama depremden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Paris'ten sonra bu işe daha fazla ağırlık vereceğim. Bu ülkenin çok iyi insanları, yardımsever insanları var. Örneğin Haluk Levent gibi, kaptanımız Eda Erdem gibi. Kültür seviyesi yüksek, topluma çok şey katan insanlarla YouTube projemde buluşup, daha fazla kişinin hayatına dokunmak istiyorum. Başarılı sporcular olarak ne kadar fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşırsak o kadar mutlu oluruz. İlk durağım Paris'te madalya kazanmak sonra da sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceğim."

"Madalyamı memleketim Ağrı'ya götüreceğim"

Ağrı'da doğan Nesim Turan, memleketini çok sevdiğini belirterek, "Ağrı'daki insanların hayatına sporla dokunmak kadar kıymetli bir şey yok. Orada evlerinden çıkamayan binlerce engelli kardeşim var. Onların bu madalyalarla hayatına dokunabilmek, gözlerinde ışığı canlı olarak görmek benim için çok önemli. Paris'te madalya nasip olursa memleketim Ağrı'ya gidip ziyaret edeceğim. Orada daha aktif yer alacağım. O insanların hayatına sanat ve sporla dokunmak çok kıymetli. Birçok kötü şeyden de sanat ve sporla uzaklaşıyorlar. Böyle bir hayalim de var." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öztürk'le final hayali

Nesim Turan, sınıf 5 kategorisinde takım arkadaşı ve bireyseldeki rakibi Abdullah Öztürk'le hayalleri olan paralimpik finalini oynamak istediğini dile getirdi.

Abdullah'la daha çocukken aynı yatılı okulda okuduklarını ve para masa tenisine birlikte başladıklarını hatırlatan Nesim, maçların eleme sistemiyle oynanacak olmasının dezavantajı olabileceğini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak bunun da üstesinden geliriz. Bunu da avantaja çevirebiliriz. Biz Paris'e 85 milyon vatandaşımız temsil etmeye gidiyoruz. Abdullah Öztürk'le final oynayamadık. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar… Rio'da ve Tokyo'da beraber final oynamanın kapısından döndük. Bu hayali Paris'te gerçekleştirmek istiyoruz. Tabi bu hayali gerçekleştirirken bizim için öncelikle rakip değil kardeş olduğumuz aklımıza geliyor. Aynı formayı terletiyoruz, aynı bakış açılarına sahibiz. Tokyo'da madalya aldım ama Abdullah Öztürk'le final oynayamadığım için çok üzgündüm. Umarım Paris'te finale kadar Abdullah'la denk gelmeyiz ve finali beraber oynarız."

Paralimpik oyunların en başarılı branşının masa tenisi olduğunu aktaran Nesim, "Paris'e 7 kotayla gidiyoruz ve hepimiz madalya alabiliriz. Çok ciddi bir emek sarf ediyoruz. Tokyo'da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Orada aldığımız 4 madalyanın üstüne çıkmak istiyoruz. Para Masa Tenisi Milli Takımı olarak ülkemizi yine gururlandırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.