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Nesibe Aydın Okulları, Kadınlar Basketbol Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 79-66 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın Okulları, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 79-66 yendi. Nesibe Aydın Okulları haftayı galibiyetle kapatırken İstanbul Gençlikspor sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Erdoğan Çelebi, Kerem Altıntaş

Nesibe Aydın Okulları: Ivanova, Begic 5, Nelson 17, Tuba Poyraz 18, Yağmur Önal 14, Tuğçe Gürel 2, Harmon 6, Büşra Akgün 4, Beers 13

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 11, Damla Gezgin, Slocum 17, Stankovic 14, Guirantes 15, Günesh Karaoğlan, Şuğranur Sönmez, Collier 9

1. Periyot: 21-18

Devre: 45-28

3. Periyot: 63-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın Okulları, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 79-66 yendi.

Kaynak: AA
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