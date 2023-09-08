Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları öğrencilerle buluştu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, Ankara'da düzenlenen basın lansmanında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Mirkan Aydın, takımın başarılarından bahsederek öğrencilerden destek istedi. Başantrenör Erman Okerman ise sezonun kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Nesibe Aydın, yeni sezon kadrosunu tanıttı.

Etimesgut'taki Nesibe Aydın Okulları Yıldızlar Kampüsü'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, yönetim kurulu üyeleri ile takımın başantrenörü Erman Okerman ve sporcular katıldı.

Kampüste öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan takım için bilgi veren Başkan Mirkan Aydın, 6 yıl önce bir yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda Süper Lig'in en kuvvetli ekiplerinden biri olarak 100 yıllık tarihi olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerle bire bir mücadele ediyoruz. Maçlarımızda takımımızı desteklemenizi rica ediyoruz. Sizlerin tribünlerdeki varlığı bize güç veriyor." diye konuştu.

Başantrenör Erman Okerman da çok özel bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyerek, "Sizleri maçlarda mutlaka görmek istiyoruz. Çok mutlu bir dönemde aidiyet hissederek çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yeni sezon kadrosu tek tek tanıtıldı. Nesibe Aydın'ın yeni sezon kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Gülşah Duman Bıçakçı, Feride Şevval Akalan, Jessica Thomas, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Aishah Sutherland, Ada Naz Çorum, Şeyma Yılık, İlayda Güner ve Reka Bernath.