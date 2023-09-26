Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'na Tırmanış Etkinliği

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde düzenlenen etkinlikte, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen dağcılar, Gönül Dağı'na tırmandı ve Türk Bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde 18 kişi, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın vefatının 11'inci yılında, 'Gönül Dağı' türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen Gönül Dağı'na tırmandı. bin 845 metre yüksekliğe ulaşan dağcılar Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirerek Türk Bayrağı açtılar.

Kırşehirli dağcılar tarafından Kaman ilçesine bağlı Demirli Köyü'nde bulunan Gönül Dağı'na, 'Neşet Ertaş'ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. 2 saatlik bir tırmanışın ardından yaklaşık bin 845 metre yüksekliğe çıkan 18 kişilik ekip, Kırşehir Gençlik Merkezi'nde müzik eğitmeni Yunus Deveci tarafından Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' isimli türküsünü seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Spor Bilimleri Akademisyeni Levent Var, "Kırşehirli olup da Neşet Ertaş'ı anma gününde Gönül Dağı'na çıkmak bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi.

Sporculardan Gamze Saatçi ise Kırşehir'in dağcıları olarak Neşet Ertaş'ı, ölüm yıl dönümünde gönlünün dağı Gönül Dağı'nda anmaya geldiklerini belirtti.