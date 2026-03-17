Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye

Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Domenico Tedesco'ya bir taraftardan anlamlı bir destek geldi. Sarı-lacivertli bir taraftarın verdiği hediye kısa sürede gündem oldu.

FATİH SULTAN MEHMET'LE AYNI TABLODA

Bir Fenerbahçe taraftarı, Domenico Tedesco'ya moral vermek amacıyla üzerinde Fatih Sultan Mehmet ile birlikte yer aldığı özel bir tablo hediye etti. Dikkat çeken bu jest, teknik heyet ve çevresindekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

TEDESCO'NUN MUTLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Aldığı hediye karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Tedesco'nun yüzündeki ifade dikkat çekti. Taraftarın bu anlamlı desteği, takımın içinde bulunduğu süreçte moral kaynağı olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu hediye kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar jesti yaratıcı bulurken bazıları ise farklı yorumlarda bulundu.