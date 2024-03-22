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Mesut Özil'in son halini görenler "Ne olmuş sana?" demekten kendini alamıyor

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Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

KASLI HALİ ŞAŞIRTTI

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun son hali binlerce beğeni aldı.

"NE OLMUŞ SANA?"

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Özil'in kaslı görüntüsünü gören hayranları, yıldız futbolcunun o paylaşımının altına "Ne olmuş sana?" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İşte Mesut Özil'in kaslı hali;

Nereden nereye! Mesut Özil'in son halini görenler 'Ne olmuş sana' diyor

Nereden nereye! Mesut Özil'in son halini görenler 'Ne olmuş sana' diyor

Nereden nereye! Mesut Özil'in son halini görenler 'Ne olmuş sana' diyor

Nereden nereye! Mesut Özil'in son halini görenler 'Ne olmuş sana' diyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mesut Özil Spor Haberler

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