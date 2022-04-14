Nereden nereye! Kazanmadık kupa bırakmayan Casillas'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü

Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen Real Madrid'in yaşayan efsanesi Iker Casillas, kötü günlerden geçiyor. 2019 yılında Porto antrenmanında kalp krizi geçirdikten sonra hayatı değişen Casillas, köy yaşamına döndü.

"HAYATTAN KEYİF ALAMIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Uyku düzenim yok. İyiymiş gibi gözükmeye çalışıyorum. Hayattan keyif alamıyorum. Eski şarkılar dinliyorum. Artık hayal dahi kuramıyorum" ifadelerini kullanan Casillas'ın son gönderisi futbolseverleri korkuttu. Yerleri süpürdüğü andan kare paylaşan Casillas, "Daha az cazibe fakat aynı kalite" notunu paylaştı.

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