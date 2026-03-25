Haberler

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un efsane ismi Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu. Ayrılık kararı, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir şok oldu. Salah'ın ayrılık kararının ardından, Basel'e imza atmak için Avrupa'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı yeniden gündem oldu. O dönemde oldukça zayıf ve cılız olan Salah'ın, bugün dünya futbolunun zirvesinde olması 'nereden nereye' yorumlarına neden oldu.

Liverpool'un efsane isimlerinden Mohamed Salah, kulüpteki geleceğine dair kararını resmen açıkladı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için bir devrin sonu olarak değerlendirildi.

ESKİ FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Salah'ın ayrılık kararının ardından, Basel'e imza atmak için Avrupa'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı yeniden gündeme geldi. O karede yıldız futbolcunun oldukça zayıf ve cılız hali dikkat çekti.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Genç yaşlarda mütevazı bir başlangıç yapan Salah'ın, yıllar içinde dünya futbolunun zirvesine çıkması "nereden nereye" yorumlarını beraberinde getirdi. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Salah, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı
Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer hamlesi

Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak hamle