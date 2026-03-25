Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
Liverpool'un efsane ismi Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu. Ayrılık kararı, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir şok oldu. Salah'ın ayrılık kararının ardından, Basel'e imza atmak için Avrupa'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı yeniden gündem oldu. O dönemde oldukça zayıf ve cılız olan Salah'ın, bugün dünya futbolunun zirvesinde olması 'nereden nereye' yorumlarına neden oldu.
Liverpool'un efsane isimlerinden Mohamed Salah, kulüpteki geleceğine dair kararını resmen açıkladı.
SEZON SONUNDA AYRILIYOR
Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için bir devrin sonu olarak değerlendirildi.
ESKİ FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEM OLDU
Salah'ın ayrılık kararının ardından, Basel'e imza atmak için Avrupa'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı yeniden gündeme geldi. O karede yıldız futbolcunun oldukça zayıf ve cılız hali dikkat çekti.
BÜYÜK DEĞİŞİM
Genç yaşlarda mütevazı bir başlangıç yapan Salah'ın, yıllar içinde dünya futbolunun zirvesine çıkması "nereden nereye" yorumlarını beraberinde getirdi. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Salah, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.