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Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hayallerini mucizelere bıraktı. Siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal'ın karşılaşmanın ardından Gedson Fernandes'e uyarısı ise sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda maçın son düdüğünün ardından Beşiktaş taraftarı, takımını kendileri için ayrılan yere çağırdı.

NECİP UYSAL'DAN YILIN FAİR-PLAY HAREKETİ

Siyah-beyazlı taraftarların Gedson Fernandes'e üçlü çektirmeye hazırlandığı sırada takım kaptanı Necip Uysal'dan Portekizli oyuncuya onay çıkmadı. Necip Uysal, eliyle Gedson Fernandes'e üçlü çektirmemesini işaret etti. Gedson Fernandes de Necip Uysal'ın bu uyarısı sonrası tribünlere eliyle üçlü çektirmeyeceğini işaret etti.

FENERBAHÇE'YE SAYGISIZLIK OLMAMASI ADINA İZİN VERMEDİ

Yaşananlar kameralara anbean yansırken, tecrübeli oyuncu Necip Uysal'ın bu hareketinin şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'ye saygısızlık olmaması adına üçlü çektirilmesine izin vermediği şeklinde yorumlandı. Bu anlar sosyal medyada yankı uyandırırken, Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunarak Necip Uysal'ın bu davranışını takdir etti. Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin bir kısmı da karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı alkışlamıştı.

İşte kameralara yansıyan o görüntü;

Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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