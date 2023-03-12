Necati Ateş'ten Erman Toroğlu'na gönderme: Polemik yapmak istiyorlar

Başakşehir'in futbolcusu Adnan Januzaj'ın Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart, futbol camiasını ikiye böldü. Erman Toroğlu'nun, "Buna sarı bile vermem. Adam düşmüş, kayıyor" sözlerinin ardından Necati Ateş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Ateş, "Doğru kart. Kırmızı değil diyenler polemik için diyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın 35. dakikasında Adnan Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart futbol dünyasında tartışma yarattı.

KONTROLSÜZ HAREKET

Hızını ve dengesini kontrol edemeyince Gedson Fernandes'in ayaklarını yerden kesen Januzaj, kırmızı kart gördü. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Mete Kalkavan, itirazları kabul etmedi.

Görüntü: beIN Sports

"SARI BİLE VERMEM"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında "Buna sarı kart dahi vermem. Adam düşmüş, kayıyor... Kurtarma şansı yok. Sarı da olmaz, bu devam eder. Hakem zaten devam ediyor. Tokat çağırıyor, tokat yiyorlar. Bir kişi eksik bırakıyorsunuz, günah ya!" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü: beIN Sports

"POLEMİK İÇİN DİYORLAR"

TRT Spor yorumcusu Necati Ateş ise "Bilerek yapmadı diye bir şey yok! Januzaj'ın kırmızı kartı doğru. İyimser değil Januzaj. Kırmızı değil diyenler, polemik için 'Kırmızı değil.' diyorlar" yorumunu yaptı.

KAHVECİ DE ATEŞ'E KATILDI

Necati Ateş'in yorumcu partneri Nihat Kahveci de "200 kere izleyeyim 200'ünde de kırmızı derim. Kırmızı demeyenler var, niye demiyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.