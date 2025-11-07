Haberler

Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı maçta, Oğuz Aydın'ın kaçırdığı fırsat taraftarları çileden çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, pas hatası yaparak Youssef En-Nesyri'yi kaleciyle karşı karşıya bırakma şansını kaçırdı. Bu pozisyon, maçın kırılma anı olarak yorumlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
  • Oğuz Aydın, maçta Youssef En-Nesyri'yi kaleciyle karşı karşıya bırakma fırsatını pas hatasıyla değerlendiremedi.
  • Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçta, Oğuz Aydın'ın kaçırdığı pas fırsatı taraftarları adeta çileden çıkardı. Maçın kırılma anı olarak yorumlanan pozisyon, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler birçok gol fırsatını değerlendiremezken, en çok konuşulan an 25 yaşındaki Oğuz Aydın'ın pas hatası oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında Youssef En-Nesyri'yi kaleciyle karşı karşıya bırakma şansı yakalayan Oğuz Aydın, pasında isabet sağlayamadı. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe yedek kulübesi büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar da sosyal medyada milli futbolcuya tepki gösterdi.

GÜNDEM OLDU

Kaçan fırsat sonrası "Bu pozisyonu nasıl harcadı?" yorumları yağarken, bazı taraftarlar "Maçın kırılma anı buydu" ifadeleriyle tepki gösterdi. Oğuz Aydın'ın performansı kısa sürede X (Twitter) gündemine girdi.

OĞUZ AYDIN'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Oğuz Aydın, bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 529 dakika süre alan milli futbolcu, 2 asistle takımına katkı sağladı. Fenerbahçe taraftarları ise oyuncudan önümüzdeki haftalarda "kendini affettirecek bir performans" bekliyor.

500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Haber YorumlarıÇetin Türkçü:

Yorum yerine reklam yapanlara admin nasıl izin veriyor? Onu kontrol eden yok mu? Parasız ilana izin vererek şirketinizin hakkını neden korumuyorsunuz?!!!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
