Ne yaptın sen Cengiz? Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

OSAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

TADIC KESTİ, CENGİZ AFFETMEDİ

Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İşte Cengiz'in o golü;