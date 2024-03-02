Üye Girişi
Haberler

Ne yaptın sen Cengiz? Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor

Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Cengiz Ünder mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

OSAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

TADIC KESTİ, CENGİZ AFFETMEDİ

Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İşte Cengiz'in o golü;

Ne yaptın sen Cengiz? Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor

Ne yaptın sen Cengiz? Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor

Ne yaptın sen Cengiz? Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Ünder Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu? KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?
500

Yorumlar (1)

Zübeyir Kıvrak:

DEFANSI AYAKDA ALKIŞLAMAK LAZIM ????????

6
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title