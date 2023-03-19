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Ne olduysa devre arası oldu! Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıktı

Spor Haberleri

Ne olduysa devre arası oldu! Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük maçının devre arasında kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarının bitmesinin ardından olay çıktı.

Ne olduysa devre arası oldu! Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıktı

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü. Belözoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında kulübede yer almadı.

AÇIKLAMALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçından sonra "Aileme yönelik hakaretler oldu. Eşim ve kızlarım ne yazık ki maça geldi. Babamdan başkasını tanımamış, başkasının elini tutmamış bir eşim var. Şeref kavramını slogan yapmış bir camianın taraftarına bu hakaretler yakışmadı. Bizde şeref fazlasıyla var merak etmesinler" açıklamasını yapan Emre Belözoğlu uzun süre gündemden düşmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Spor Haberler

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